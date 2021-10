"Animals Reimagined": una parata di stelle rilegge l'album dei Pink Floyd

Il prossimo 19 novembre uscirà per Cleopatra Records "Animals Reimagined", un album che, come accaduto lo scorso maggio con "Still Wish You Were Here", un altro raduno di stelle di prog e art rock ha unito le forze per reimmaginare "Animals", il concept album pubblicato dai Pink Floyd nel 1977.

Tra quanti hanno partecipato vi sono Rick Wakeman degli Yes e il chitarrista dei Jethro Tull Martin Barre. Per il 2022 è prevista l'uscita del disco in una edizione in vinile. La pubblicazione è anticipata da "Dogs", brano composto da Roger Waters e David Gilmour.

Il comunicato diffuso la scorsa settimana riporta: "Fondendo il lavoro di chitarra del chitarrista David Gilmour con i testi di Roger Water, "Animals" è salutato dai fan irriducibili dei Pink Floyd come uno degli album più altamente concettuali e senza compromessi della loro carriera, e sicuramente ha stabilito il modello per la svolta commerciale che sarebbe arrivata due anni dopo con "The Wall" del 1979."



Oltre a Rick Wakeman e Martin Barre "Animals Reimagined" vede la presenza di altri big quali Al Di Meola, Arthur Brown, Billy Cobham, Vinnie Moore, Patrick Moraz, Jan Akkerman, Carmine Appice, Jon Davison, Billy Sherwood, Albert Lee e James LaBrie.

Tracklist:

1. Pigs On A Wing 1 – Nick van Eede (Cutting Crew) & Martin Barre (Jethro Tull)

2. Dogs – Graham Bonnet (Rainbow), Vinnie Moore (UFO), Kasim Sulton (Utopia), Jordan Rudess (Dream Theater) & Pat Mastelotto (King Crimson)

3. Pigs (Three Different Ones) – James LaBrie (Dream Theater), Al Di Meola, Joe Bouchard (Blue Öyster Cult), Patrick Moraz (Moody Blues) & Billy Cobham (Mahavishnu Orchestra)

4. Sheep – Arthur Brown, Rick Wakeman (Yes), Jan Akkerman (Focus), David J. (Bauhaus) & Carmine Appice (Cactus/Vanilla Fudge)

5. Pigs On A Wing 2 – Jon Davison (lead vocalist for Yes), Albert Lee & Billy Sherwood (Yes)