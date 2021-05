Pink Floyd: questa superband ha reinciso per intero l'album 'Wish you were here'

Uno degli album più iconici dei Pink Floyd reinciso da una superband composta da membri di band come i Deep Purple, i Queensryche, i Dream Theater, i Damned e i Public Image LTD. Uscirà il prossimo 28 maggio "Still wish you were here", rifacimento integrale dell'album che Roger Waters e soci spedirono nei negozi nel 1975, contenente pezzi destinati a diventare dei classici del repertorio del gruppo e della musica rock più in generale, come la stessa "Wish you were here" o "Shine on you crazy diamond".

Alle registrazioni dell'album hanno preso parte - tra gli altri - il tastierista Rick Wakeman, il percussionista dei Deep Purple Ian Paice, Todd Rundgren, l'ex voce dei Queensryche Geoff Tate, il chitarrista Joe Satriani, il cantante dei Dream Theater James LaBrie, il bassista Bootsy Collins,, Rat Scabies dei Damned e Jah Wobble dei Public Image LTD.

Nel disco-tributo ai Pink Floyd e al loro storico album suonano anche Geoff Tate e Steve Hackett. L'album uscirà in cd e anche in vinile.

"Wish you were here", registrato tra l'inverno e l'estate del 1975 tra le pareti degli Abbey Road Studios di Londra, uscì nel settembre dello stesso anno, due anni dopo "The dark side of the moon".