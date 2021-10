Paolo Conte, in arrivo il disco dal vivo “Live at Venaria Reale”

Il concerto tenuto da Paolo Conte alla Reggia di Venaria Reale, nelle vicinanze di Torino, trasmesso in esclusiva streaming su ItsART lo scorso 30 settembre, rivivrà in una edizione limitata. Il 12 novembre verrà infatti pubblicato “Live at Venaria Reale” in Box Limited Edition e doppio Lp.

Ad accompagnare sul palco il musicista astigiano un ensemble orchestrale di undici musicisti: Nunzio Barbieri (Chitarre), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto), Claudio Chiara (Sax Contralto, Flauto, Fisarmonica, Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba), Luca Enipeo (Chitarre), Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Sax Baritono, Piano, Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Pierre Steve Jino Touche (Contrabbasso), Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Flauto, Clarinetto).

I prossimi appuntamenti di Paolo Conte in concerto sono riservati al prossimo anno quando si esibirà secondo questo calendario:

25 marzo 2022 - Gran Teatro Geox, Padova

23 aprile 2022 - Teatro Ariston, Sanremo

16 maggio 2022 - Teatro Degli Arcimboldi, Milano

17 maggio 2022 - Teatro Degli Arcimboldi, Milano

26 giugno 2022 - Lucca Summer Festival, Lucca