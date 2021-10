Norah Jones annuncia il suo primo album natalizio: subito il singolo ‘Christmas calling (Jolly Jones)’

“I dream of Christmas” è il titolo del nuovo disco di Norah Jones, primo album natalizio nella carriera della musicista newyorkese in arrivo sui mercati il prossimo 15 ottobre.

Come anticipazione del suo prossimo lavoro discografico, in arrivo a distanza di oltre un anno da “Pick me up off the floor”, la 42enne artista statunitense ha pubblicato il singolo “Christmas calling (Jolly Jones)”.

“Ho sempre amato la musica natalizia ma non sono mai stata incline a fare un album per le festività fino a ora”, ha dichiarato la voce di “Sunrise” in un comunicato stampa ripreso dall’edizione americana di “Rolling Stone”. Ha aggiunto: “L’anno scorso mi sono ritrovata ad ascoltare ‘Funky Christmas’ di James Brown e l’album natalizio di Elvis Costello durante le domeniche del lockdown per un senso di conforto. A gennaio 2021 ho iniziato a pensare di fare un mio album di Natale. Questo mi ha dato qualcosa di divertente su cui lavorare e non vedo l’ora”.

“I dream of Christmas”, prodotto da Leon Michels, includerà sia brani originali di Norah Jones che versione di classici natalizi come – per esempio - "Christmas don't be late", “White Christmas”, “Blue Christmas”, "Winter wonderland" e "Christmas time is here”.

"Mentre cercando di capire quale direzione prendere, le canzoni originali hanno iniziato a passarmi per la testa", ha inoltre spiegato la cantante. Ha continuato: “Si trattava di cercare di trovare le gioie del Natale, di cogliere quella scintilla, quella sensazione di amore e inclusione che desideravo durante il resto dell'anno. Poi ci sono tutti i classici che hanno quella nostalgia speciale che può colpirti, non importa con chi o dove ti trovi nella vita. È stato difficile restringere il campo, ma ho scelto i classici preferiti che sapevo di poter fare miei".

Ecco la tracklist:

1. Christmas Calling (Jolly Jones)

2. Christmas Don’t Be Late

3. Christmas Glow

4. White Christmas

5. Christmastime

6. Blue Christmas

7. It’s Only Christmas Once A Year

8. You’re Not Alone

9.

Winter Wonderland.

10. A Holiday With You

11. Run Rudolph Run

12. Christmas Time Is Here

13. What Are You Doing New Year’s Eve?