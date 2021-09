AC/DC: il video del nuovo singolo "Through the mists of time"

Gli AC/DC hanno pubblicato il videoclip ufficiale di "Through the mists of time", il nuovo singolo estratto dal loro ultimo album, "Power up", uscito l'anno scorso. La clip, diretta da Najeeb Tarazi, è ambientata in un museo e riproduce - con alcune immagini e video d'archivio - la cinquantennale storia della rock band australiana. Una delle sale del museo ospita anche un'esibizione (virtuale) dei componenti degli AC/DC. Potete guardare la clip proprio qui sotto:

Il video di "Through the mists of time" arriva dopo quelli di "Witch's spell", "Realize", "Demon fire" e "Shot in the dark". In occasione del Record Store Day, lo scorso giugno, gli AC/DC hanno pubblicato un singolo in vinile da 12" in edizione limitata speciale di "Through The Mists of Time". Sul lato B troverà spazio "Witch's Spell".

In una recente intervista alla BBC, Angus Young ha spiegato la decisione degli AC/DC di continuare ad andare in tour e registrare musica anche dopo la morte del fratello, il chitarrista ritmico e membro fondatore della band Malcolm Young, morto nel 2017 dopo che una demenza lo aveva costretto a ritirarsi dal gruppo.

"Era il suo modo di fare le cose. Lui diceva sempre di continuare, di andare avanti. Quando si è ammalato la prima volta, è stato molto aiutato nel tour di "Black Ice" (album pubblicato dalla band nel 2008, ndr), prendeva delle medicine che lo aiutavano. Però era ancora presente. Proponeva anche delle nuove idee. Ogni volta che stavo con lui, diceva sempre, 'Continuiamo ad andare avanti finché ce la posso fare.' Io ho sempre preso da lui. Anche quando era in ospedale, era lo stesso, diceva, 'Voglio stare qui. Voglio stare con te'. Diceva sempre, 'Tieni la testa bassa e continua a suonare'".