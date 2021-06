AC/DC, per il Record Store Day il vinile di "Through The Mists of Time"

In occasione del prossimo Record Store Day, che verrà celebrato il 12 giugno, gli AC/DC pubblicheranno un singolo in vinile da 12" in edizione limitata speciale di "Through The Mists of Time". La canzone è la quarta nella tracklist dell'ultimo album della band australiana, "Power Up" (leggi qui la recensione), pubblicato nel novembre 2020. Sul lato B troverà spazio "Witch's Spell", traccia numero sei della scaletta del disco.