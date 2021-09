La luce in fondo al tunnel è arrivata. Dopo le cure a cui è stato sottoposto per via di un linfoma diffuso a grandi cellule B al quarto stadio, il cantante e bassista dei Blink 182, Mark Hoppus, ha comunicato una buona notizia: “Sono appena stato dal mio oncologo e non ho più il cancro! Grazie a Dio, all’universo, agli amici, alla famiglia e a tutti coloro che mi hanno dato supporto, gentilezza e amore. Dovrò ancora fare delle TAC ogni sei mesi e ci vorrà fino alla fine dell’anno per tornare alla normalità, ma oggi è un giorno fantastico e mi sento benedetto.”

Era stato lo stesso Hoppus, a luglio, a far sapere ai fan suoi e dei Blink-182 che la chemio stava facendo i suoi effetti: "Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma la chemio sta funzionando e questa è la miglior notizia possibile", aveva postato sui social il bassista. Svelando che il cancro che lo aveva coloito era un linfoma diffuso a grandi cellule B allo stadio IV A. L'artista ha rivelato di essere malato di cancro lo scorso giugno. Attraverso alcune stories su Instagram, dopo aver mantenuto il silenzio assoluto nel primo periodo di chemio, il bassista ha informato i fan del male pubblicando una foto che lo mostrava in ospedale, con una flebo attaccata al braccio.