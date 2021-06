Blink-182, Mark Hoppus ha il cancro: "Ho paura"

Il bassista dei Blink-182 Mark Hoppus ha svelato che da mesi combatte contro un tumore e che il suo percorso è ancora lungo. Ne ha parlato attraverso alcune stories su Instagram, dopo aver mantenuto il silenzio assoluto nel primo periodo di chemio. Hoppus ha pubblicato una foto che lo mostra in ospedale, con una flebo attaccata al braccio: "Un trattamento per il cancro, grazie". "Negli ultimi tre mesi sono stato sottoposto a chemioterapia per un tumore", ha scritto il musicista californiano, "Ho il cancro.

Fa schifo e ho paura, e allo stesso tempo ho la fortuna di avere dottori incredibili, famiglia e amici che mi aiutano a superarlo". Ha quindi spiegato che la battaglia è ancora lunga: "Ho ancora mesi di terapia davanti a me, ma sto cercando di rimanere fiducioso e positivo. Non vedo l'ora di essere libero dal cancro e di vedervi tutti a un concerto nel prossimo futuro. Con affetto". .

Negli scorsi mesi erano emersi i primi dettagli del nuovo album in studio dei Blink-182, l'ideale successore di "Nine" del 2019. Il disco, stando a quanto fatto sapere dal batterista Travis Barker in un'intervista concessa al podcast "Rock This" è "pronto al 60%" e potrebbe uscire entro la fine dell'anno. Le lavorazioni dell'album hanno visto la band pop punk californiana condividere lo studio con alcuni colleghi: tra questi anche Grimes (da poco diventata mamma di X Æ A-XII, il figlio avuto dall'imprenditore Elon Musk lo scorso anno), il rapper Lil Uzi Vert e Pharrell Williams.