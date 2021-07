Mark Hoppus (Blink-182) e il cancro: "La chemio sta funzionando"

Circa un mese fa, Mark Hoppus aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro. Oggi, il bassista dei Blink-182 ha pubblicato un aggiornamento attraverso il proprio profilo Twitter e, per fortuna, ci sono buone notizie.

Questo il testo del suo messaggio affidato al social media: "Le scansioni indicano che la chemio sta funzionando! Ho ancora mesi di cure davanti a me, ma è la migliore notizia possibile. Sono davvero grato e confuso e anche malato per la chemio della scorsa settimana. Ma il veleno che i medici mi pompano dentro, i pensieri gentili e i desideri delle persone intorno a me stanno distruggendo questo cancro. Continuerò a combattere…”

In un recente streaming sul suo canale Twitch, Mark Hoppus ha spiegato di avere un linfoma diffuso a grandi cellule B al quarto stadio, lo stesso genere di tumore che tempo fa aveva avuto e sconfitto anche sua madre.