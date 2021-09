Judas Priest: tour rinviato, Richie Faulkner sta male

I Judas Priest, che hanno da poco iniziato il loro tour americano (ne abbiamo riferito qui), sono stati costetti a interrompere i concerti a causa delle condizioni di salute del chitarrista Richie Faulkner, ricoverato in ospedale "in gravi condizioni".



Ecco la comunicazione della band:

"E' con vivo rammarico che dovviamo posticipare il toru negli Stati Uniti. Richie ha seri problemi di cuore che l'hanno costretto al ricovero in ospedale, dove è attualmente in terapia. Mandiamo tutti i nostri affettuosi saluti al Falcon per una pronta guarigione: Appena avremo notizie ve le faremo sapere".

I Judas Priest sono in giro con il "50 years of heavy metal tour", che è iniziato l'8 settembre a Reading, in Pennsylvania.