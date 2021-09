Judas Priest: sul palco arriva un toro gigantesco

Rob Halford, voce dei Judas Priest, ha spiegato perché l'attuale spettacolo della band presenta un gigantesco toro gonfiabile che appare sul palco verso la fine. Il cantante ha sottolineato che si tratta di un tributo alla città natale della band britannica, Birmingham. In una recente intervista con LifeMinute, Halford ha affermato che il tour "50 Heavy Metal Years" dei Priest è stata un'opportunità per riflettere sul passato della band. "Quando ero un bambino, quando eravamo bambini eravamo circondati dall'industria pesante, dalle acciaierie, dalle fabbriche di ferro. Per questo sul palco portiamo determinati riferimenti".

Ha continuato: "Abbiamo uno spettacolo di luci spettacolare su cui abbiamo sempre posto l'accento, grandi cose che accadono sugli schermi video, vestiti e un paio di cose folli come questo gigantesco, enorme toro gonfiabile che occupa la metà della dimensione del palco.

Da dove veniamo, Birmingham, i tori venivano venduti in un'area, era parte del commercio, è qualche cosa che racconta da dove veniamo". Nel XVIII secolo, l'arena dei tori a Birmingham era il luogo in cui gli animali venivano portati prima di essere macellati. Negli anni '60 vi fu costruito un centro commerciale che prese anche il nome di "Bull Ring". È stato sostituito da un nuovo centro commerciale "Bullring" nel 2003, che ospita la statua del toro su larga scala su cui sembra essere basato il gonfiabile di Priest.