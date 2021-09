Esce oggi nei cinema il film 'Oasis Knebworth 1996'

Da oggi, lunedì 27 settembre, per tre giorni, fino a mercoledì 29 settembre esce nei cinema italiani, distribuito da Nexo Digital, 'Oasis Knebworth 1996', il documentario che celebra il venticinquesimo anniversario dei due storici show della band guidata dai fratelli Gallagher che in quei 10 e 11 agosto di 25 anni fa si esibì di fronte a 250mila persone raggiungendo probabilmente l'apice della loro grande carriera.

Il film è diretto da Jake Scott, figlio del notissimo regista Ridley Scott, e segna una reunion tra Liam e Noel Gallagher, che sono entrambi accreditati come co-produttori esecutivi e, per una volta, paiono trovarsi d'accordo su qualcosa.

Del film Liam ha dichiarato “Knebworth per me è stato il Woodstock degli anni '90. Le uniche cose importanti erano la musica e le persone. Non mi ricordo molto di quel concerto, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico.” Mentre Noel ha sottolineato: “Non posso credere che non abbiamo mai suonato Rock ’n’ Roll Star!”.

Sul sito di Nexo Digital e su Oasisknebworth1996.com potete consultare l'elenco completo delle sale cinematografiche italiane in cui verrà proiettato il film.