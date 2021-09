Alba Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin a "Tale e quale": il video

Alba Parietti nei panni di Damiano David dei Maneskin. Tutto vero. La showgirl - con un passato, in pochi lo sanno, anche da cantante: esordì nel 1985 con il singolo "Only music survives", poi nel '93 arrivò l'Ep "Alba da sentire" e nel '96 l'album "Alba" - ha interpretato questa sera il frontman della rock band romana nel corso della seconda puntata di "Tale e quale show", il programma condotto da Carlo Conti su Rai1. Il video, condiviso da Trash Italiano:

La scorsa settimana la Parietti si era cimentata con un'imitazione di Loredana Bertè, non proprio "tale e quale" all'originale: si era infatti classificata ultima al termine della puntata, vinta dai Gemelli di Guidonia con la loro imitazione del trio Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro (con Cristiano Malgioglio - in giuria insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello - arrivato pure a confondere, per copione o per davvero, la finta Orietta con l'originale).

La Parietti, vestita come Damiano sul palco dell'Ariston, ha interpretato "Zitti e buoni", mentre alcuni figuranti alle sue spalle imitavano la bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi.