Chris Cornell: pubblicati video inediti in cui canta con la figlia Toni

Sul profilo Instagram ufficiale dedicato al compianto Chris Cornell e su quello della di lui vedova Vicky, sono stati pubblicati dei video con immagini inedite che vedono lo scomparso frontman di Soundgarden e Audioslave cantare insieme alla figlia Toni nel corso degli anni.

Le clip, realizzate con riprese casalinghe, sono state condivise in occasione del 17esimo compleanno della figlia nata il 18 settembre 2004 dall’unione tra l’artista scomparso nel maggio 2017 e Vicky Karayiannis.

Nel filmato condiviso sul profilo dedicato a Chris Cornell e riportato di seguito si vede all’inizio il musicista statunitense intonare alla piccola Toni "You are my sunshine”, prima di cantare e suonare alla chitarra "Love the way you lie” di Eminem e Rihanna con la figlia e "Redemption song" di Bob Marley.

Il video pubblicato da Vicky Cornell, invece, ha come colonna sonora la registrazione della cover di “Nothing compares 2 U” di Prince, realizzata dal frontman di Soundgarden e Audioslave insieme alla figlia e pubblicata da questa nel 2018.

Nel suo post, riportato più sotto, la vedova Cornell ha scritto: “Buon compleanno alla nostra bellissima ragazza. Papà e io ti amiamo tanto! Siamo orgogliosi della giovane donna che stai diventando. Sarai sempre la mia bambina, e la mia migliore amica”.