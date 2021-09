Roberto Angelini è tornato nel cast di "Propaganda"

Roberto Angelini è ufficialmente tornato nel cast di "Propaganda Live", il talk show condotto su La7 da Diego "Zoro" Bianchi. Il cantautore e musicista romano, finito nell'occhio del ciclone la scorsa primavera per la vicenda della denuncia che gli è costata 15 mila euro di multa per lavoro in nero, era risultato assente alla prima puntata della nuova stagione del programma, lo scorso venerdì. La sua assenza aveva insospettito i fan del talk, molti dei quali avevano ipotizzato che Angelini fosse stato "silurato" al termine della scorsa stagione: era stato lo stesso Angelini, sui social, a spiegare che era assente alla puntata perché impegnato con una data del tour di Niccolò Fabi.

Ora il 45enne musicista romano riappare nella band di "Propaganda Live": il conduttore Diego Bianchi, nel corso della seconda puntata, gli ha dato il bentornato, senza accennare alla vicenda della scorsa primavera. Sui social, Angelini ha festeggiato il suo ritorno pubblicando una foto insieme ad altri due componenti della band, la violinista Valentina Del Re e il percussionista Jose Ramon Caraballo Armas. "Camerino", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine.