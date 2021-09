No, Roberto Angelini non è stato "silurato" da Propaganda

È partita questa sera la nuova stagione di "Propaganda Live", il programma di approfondimento condotto da Diego "Zoro" Bianchi su La7 ogni venerdì sera. E a molti non è passata inosservata l'assenza, tra i componenti della band, di Roberto Angelini, il cantautore e chitarrista romano finito nell'occhio del ciclone la scorsa primavera per la vicenda della denuncia che gli è costata 15 mila euro di multa per lavoro in nero.

Su Twitter i telespettatori hanno condiviso diversi post sul tema: "Noto che il chitarrista Roberto Angelini è stato definitivamente silurato. Tutti confermati tranne lui", scrive un utente. E un altro: "Ritorna il pubblico, va via Roberto Angelini?".

In realtà Roberto Angelini è stato confermato anche per questa stagione di "Propaganda Live". Semplicemente, non partecipa alla prima puntata della nuova stagione perché impegnato in tour, al fianco di Niccolò Fabi. È lo stesso Angelini a spiegarlo su Instagram, festeggiando per la ripartenza del programma: "Sono alla penultima data in full band con Niccolò Fabi, ad Acquasparta".

Al posto della voce di "Gattomatto" c'è, come guest star, nientemeno che Stanley Jordan, virtuoso delle sei corde in ambito jazz e fusion.