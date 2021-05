Roberto Angelini sui social: ‘Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa’

Dopo lo sfogo sui social dello scorso 13 maggio, attraverso il quale Roberto Angelini ha raccontato della denuncia di un'amica alla Guardia di Finanza che gli è costata 15 mila euro, ed essere tornato sulla vicenda con un messaggio condiviso sui propri account e a margine di un’intervista rilasciata a “Domani”, il cantautore romano ha pubblicato su Instagram un nuovo post.

Nella didascalia che accompagna l’immagine di una chitarra elettrica riposta nella propria custodia, il 45enne artista - salito alla ribalta nel 2003 con la canzone "Gatto matto" e attualmente membro della band di "Propaganda Live", programma televisivo condotto su La7 da Diego "Zoro" Bianchi - ha scritto:

“Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi prendo una pausa”.

Le proprie scuse Angelini le aveva espresse già durante l’intervista concessa a “Domani”: “Ho sbagliato a scrivere quel post, mi scuserò anche con lei, personalmente. Devo mettere in regola la rider, chi fa le consegne. Meglio che suono la chitarra e basta. Lascio l'amministrazione del ristorante”, aveva dichiarato il cantautore, che a Roma ha anche un ristorante, facendo riferimento alla fine della sua attività come ristoratore e non come musicista.

Al momento non è dato sapere cosa comporterà la decisione di Roberto Angelini di prendersi una pausa e se avrà ripercussioni sui propri programmi discografici e sulla sua presenza fissa a "Propaganda Live". Giusto lo scorso 14 maggio ha visto la luce il nuovo singolo dell’artista capitolino, intitolato “L'Era Glaciale” e prodotto da Gigi Canu insieme a Marco Baroni dei Planet Funk. Il brano è la terza anticipazione, dopo le canzoni “Incognita" e “Condor", estratta dal prossimo album di inediti di Angelini.