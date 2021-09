Giovanni Caccamo: "Da Camilleri e Battiato ho imparato l’importanza della parola"

Tutto è nato da un discorso Andrea Camilleri: “Stiamo perdendo la misura, il peso, il valore della parola. Le parole sono pietre”. Giovanni Caccamo ha trasformato il valore della parola in un album concettuale, che alterna spoken-word di Willem Dafoe, e Jesse Paris e Patti Smith, Liliana Segre, Aleida Guevara, Michele Placido, Beppe Fiorello a canzoni originali.

Il risultato è “Parola”, nuovo album del cantautore siciliano, che esce oggi a tre anni da “Eterno” e dall'ultima partcipazione a quel Festival di Sanremo da cui partì la sua carriera con la vittoria nelle nuove proposte nel 2015. "Parola" è anche il primo lavoro per AlaBianca, dopo la fine del rapporto con la Sugar che lo ha seguito dagli esordi. Il disco è stato presentato ieri alle Gallerie Italiane in piazza della Scala a Milano con un live che anticipa il "Parola tour": Caccamo è stato ccompagnato dal produttore del disco Leonardo Milani alle tastiere, alternando le sue intepretazioni a video con gli spoken word dell’album, accompagnati da proiezioni video.

Il disco è una interessante e complessa operazione che alterna momenti apparentemente leggeri delle atmosfere latine di “Canta” (dedicata a Che Guevara e introdotta dalla voce di Aleida Guevara che legge un testo del padre) ad altri in cui cita (in)direttamente il suo mentore Franco Battiato. Le parole del Maestro recentemente scomparso e di Sgalambro aprono il disco, interpretate da William Defoe. E proprio a Battiato, che gli chiese di aprire i suoi concerti quasi 10 anni fa, facendolo conoscere al pubblico, Caccamo ha dedicato un affettuoso ricordo, raccontando di averlo visto spesso negli ultimi tempo, anche poche settimane prima della scomparso. Caccamo parteciperà ovviamente a "Invito al viaggio", il tributo all'artista che si svolgerà a Verona il prossimo 21 settembre.

Una delle cose più interessanti del disco è però la parte sonora: Caccamo tra i suoi riferimento cita Jon Hopkins (che ha appena pubblicato un nuovo singolo, “Sit by the fire”, che è curiosamente è proprio uno spoken word musicato) e Olafur Arnalds, una sorta di “elettronica elegante”, come la chiama lui messa in piedi da Milani e dalla supervisione artistica di Taketo Gohara. Notevole il testo originale di Jesse Paris Smith interpretato con la madre Patti Smith, “Our world”, che si fonde nel primo singolo “Il cambiamento” che è proprio il simbolo di questa scelta sonora.

La presentazione del disco, in attesa del tour si ripeterà nelle prossime settimane al Museo di Palazzo Vecchio a Firenze (6 ottobre) e il Museo Maxxi a Roma (11 ottobre).