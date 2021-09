Nasce il premio "CartaCanta" per il miglior libro musicale italiano

L’Associazione Culturale Ar.Ca., che fin dalla fondazione raccoglie e cataloga, nella sua sede di Brescia, i volumi che trattano la storia e la critica della popular Music, istituisce da quest’anno un riconoscimento per il miglior libro sull’argomento.



Vengono prese in considerazione le opere pubblicate, e fatte pervenire alla sede dell’Associazione, tra il settembre dell’anno precedente e l’agosto dell’anno corrente: biografie e autobiografie, saggi critici e resoconti storici, ma anche opere di fiction ambientate nel mondo della musica o scritte da musicisti, purché di autore italiano e regolarmente pubblicati e distribuiti in Italia.



L’Associazione Culturale Ar.Ca., anche considerando le recensioni pubblicate da quotidiani, riviste e testate online, seleziona una short list dei libri editi nei 12 mesi del periodo di riferimento (per la prima edizione del Premio: da settembre 2020 ad agosto 2021) e la sottopone al vaglio di una Commissione che indicherà quale sia a suo parere il più meritevole.



La Commissione è presieduta da Franco Zanetti, direttore editoriale di www.rockol.it, e ne fanno parte quest’anno Marta Blumi Tripodi, Enrico Casarini e John Vignola.



I cinque libri tra i quali verrà scelto il destinatario del Premio sono quest'anno:



Atlante delle case maledette

di Francesco Bianconi (Rizzoli Lizard)

Bach/Prince, vite parallele

di Carlo Boccadoro (Einaudi)

Siamo noi a far ricca la terra (Claudio Lolli)

di Marco Rovelli (minimum fax)

Storie sterrate

di Marco Denti (Jimenez)

The Notorious B.I.G.

di Antonio Solinas e Paolo Gallina (Becco Giallo)



Titolo, autore e casa editrice del libro di argomento musicale del 2020/2021 destinatario del riconoscimento saranno annunciati entro la fine di dicembre del 2021.