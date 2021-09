I Green Day rifanno i Kiss: il video ufficiale della cover live di ‘Rock and Roll All Nite’

I Green Day hanno pubblicato il video ufficiale della cover live di “Rock and Roll All Nite”, brano dei Kiss originariamente tratto dall'album del 1975 della band di Gene Simmons e Paul Stanley, “Dressed to Kill”.

Billie Joe Armstrong e soci hanno incluso il classico della formazione newyorkese nella scaletta del loro “Hella Mega Tour” e, giunta la conclusione di una branca statunitense della tournée, hanno reso disponibile sulle principali piattaforme di streaming la loro interpretazione del pezzo.

“Anche se l’’Hella Mega Tour’ è finito (per ora), vogliamo continuare a festeggiare. Ed è per questo che pubblichiamo la nostra versione live di ‘Rock and Roll All Nite’, proprio qui, proprio ora”, ha scritto il gruppo di “Dookie” annunciando l’uscita della cover.

La cover di “Rock and Roll All Nite” eseguita dai Green Day nel corso della loro serie di concerti negli Stati Uniti insieme ai Fall Out Boy e i Weezer, con quest’ultimi in concerto anche in Italia il prossimo anno per due date - il 15 giugno 2022 a Milano e il giorno successivo a Firenze, ha entusiasmato sia Paul Stanley che Gene Simmons. Nelle scorse settimane i due fondatori dei Kiss hanno ricondiviso sui propri profili social un breve video dell’esecuzione del loro brano fatta dalla band di Berkeley il 24 luglio al Globe Life Field di Arlington, in Texas.