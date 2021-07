I Green Day suonano i Kiss e i Kiss esultano

I Green Day hanno suonato una cover del classico dei Kiss "Rock And Roll All Nite" durante il loro concerto dello scorso 24 luglio al Globe Life Field di Arlington, in Texas.

La cover del loro brano ha entusiasmato sia Paul Stanley che Gene Simmons, i due 'capitani' dei Kiss, che hanno pubblicato via social network un breve video della esibizione di Billie Joe e compagni e spendendo complimenti all'indirizzo della band californiana.

Paul Stanley ha scritto: "'Tonight in Dallas!' Un altro motivo per amare i GreenDay!", mentre il linguacciuto Simmons ne ha fatto da controcanto (confondendosi però sul luogo del concerto): "Green Day a Houston ieri! Grazie, signori." Anche l'account Twitter ufficiale dei Kiss ha condiviso la clip commentando: "Green Day 'Rock And Roll All Nite' a Dallas. Fantastico!".