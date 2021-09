Tim Farriss (INXS) nell'incidente ha perso molto più che un dito

Il chitarrista degli Inxs Tim Farriss dovrà attendere ancora qualche mese per conoscere l'esito finale della sentenza nella causa legale in corso che vede protagonista il suo dito reciso in barca durante una manovra quando, nel gennaio 2015, gli rimase impigliato nel verricello di un'ancora elettrica. Ci vollero due complessi interventi chirurgici per nel riattaccargli l'anulare della mano sinistra con una tecnica di microchirurgia.

Il caso, conclusosi ieri, è stato ascoltato dal giudice Richard Cavanagh della Corte Suprema del Nuovo Galles del Sud. Se Farriss vince, potrebbe ricevere oltre 1,2 milioni di dollari. L'avvocato di Farriss, Adrian Williams, ha affermato che il musicista venne messo in una "posizione orribile" e la mancanza di ormeggio nell'affollato porto turistico non gli ha lasciato altra scelta che fare affidamento sui dispositivi di ancoraggio che Williams sostiene fossero "ovviamente disallineati".

Di conseguenza la mano di Farriss è rimasta intrappolata sotto una catena. "Quello che ha perso è più di un dito", ha detto l'avvocato, come riportato dal The Guardian. "Ha perso l'abilità quale chitarrista (...) Non sorprende che ciò abbia avuto quale effetto il deprimerlo.”

Il rappresentante della difesa John Turnbull ha accettato che il sistema di ancoraggio, che non aveva un paracatena, fosse pericoloso, ma ha osservato che una ragionevole cura avrebbe impedito qualsiasi ferita. Ha detto: "L'ho paragonato a un tostapane, se il tuo toast rimane impigliato nel tostapane. Non puoi semplicemente infilarci un coltello, devi spegnerlo".

Un elemento chiave nel dibattito è stata l'affermazione di Farriss secondo cui gli INXS avrebbero con buona probabilità fatto sei tour dopo l'incidente, ciò ha portato a una consistente richiesta economica per il danno recato.Turnbull ha replicato portando a prova il fatto che nessuno dei compagni di band del chitarrista aveva fornito alcuna dichiarazione a sostegno di Farriss.

Il giudice Cavanagh ha detto che prenderà la sua decisione sulla base delle prove e non delle speculazioni. Ora non rimane altro che attendere la sentenza.