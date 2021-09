Mondo vinile: Blanco, Iron Maiden

Dopo la pausa estiva, bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Blanco

"Blu celeste" è una delle uscite italiane più attese, uno di quei dischi in grado di unire il mondo del rap italiano con il pop e il rock mainstream. Blanco, dopo le collaborazioni dei mesi passati, ha scelto di debuttare con un disco senza featuring - possibile che lo ritroveremo alto in classifica anche in formato vinilie.

Da recuperare in vinile: Metallica

Questa è la settimana della ristampa per i 30 anni del "Black album" dei Metallica, pubblicato in una versione-monstre che unisce 5 LP, 14 CD e 6 DVD in un box. Ma oltre a questo e alla Metallica Blacksist (che in formato fisico uscirà solo il 1° ottobre), c'è un mondo da riscoprire...

L'esclusiva: Iron Maiden

Una delle uscite più rilevanti degli ultimi tempi per gli amanti del rock, entrato dritto al primo posto in classifica la settimana scorsa: il nuovo album degli Iron Maiden, "Senjutsu": è disponibile in una versione esclusiva a 180g con maglietta: si trova qua.La classifica della settimana

Gli Iron Maiden hanno fatto il bis: primi sia nella classifica generale che in quella dei vinili. È l'unica nuova uscita in top 10, a cui si aggiungono ristampe ("No Code" dei Pearl Jam, ripubblicato in vinile per i 25 anni: è 5°) oltre ai i soliti classici "Nevermind" dei Nirvana e "The Dark side of the moon" e uscite più o meno recenti (Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Maneskin). Qua la classifica completa della settimana.