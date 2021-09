A tre anni di distanza da "10", pubblicato nell'ottobre del 2018, Alessandra Amoroso annuncia l'uscita del suo settimo album, “Tutto accade”, disponibile sul mercato a partire dal 22 ottobre.

Ad anticipare l’uscita del disco il nuovo singolo “Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che sarà in radio e in digitale venerdì 3 settembre.

Il 13 luglio 2022 il nuovo album sarà presentato dal vivo in “TUTTO ACCADE a San Siro”, il 200esimo concerto della carriera della cantante salentina, che si terrà nello stadio di Milano.

I biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su TicketOne, su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali. Per l’occasione verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento. Tutte le informazioni saranno disponibili a partire dal 1° ottobre sul sito del promoter Friends and Partners.