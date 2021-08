I Foo Fighters suonano in concerto insieme a Nandi Bushell. Video.

Una delle storie rock dello scorso anno è stata quella che ha visto protagonisti Dave Grohl e l'undicenne batterista Nandi Bushell. Da un anno a questa parte i due si sono affrontati, inseguiti, sfidati e controsfidati in una tenzone musicale senza fine per dimostrarsi l'un l'altri chi fosse più bravo. Questo rapporto speciale con il con il frontman dei Foo Fighters ha ritagliato a Nandi una notevole finestra di notorietà.



Ieri sera al Forum di Inglewood a Los Angeles i Foo Fighters erano di scena per uno dei concerti del loro '26th anniversary tour'.

Dopo un paio di ore, prima di congedarsi dal pubblico, in chiusura di spettacolo, Dave Grohl ha chiamato sul palco proprio Nandi Bushell e l'ha presentata alla folla dicendo che era la prima volta che la incontrava di persona dopo essersi tanto frequentati a distanza. Dopo la prevedibile messe di applausi, portata on stage un'altra batteria, la ragazzina si è infine unita alla band statunitense ed insieme hanno suonato "Everlong", ultimo brano in scaletta.

Setlist:

Times Like These

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Rope

Breakout

My Hero

These Days

Medicine at Midnight

Walk

You Should Be Dancing (cover dei Bee Gees)

Somebody to Love (cover dei Queen cantata da Taylor Hawkins con Dave Grohl alla batteria)

All My Life

Aurora

Best of You

Monkey Wrench

Everlong (con Nandi Bushell alla batteria)