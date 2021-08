Sting, a novembre esce il nuovo album ‘The Bridge’

Si intitola “The Bridge” e uscirà il 13 novembre prossimo il nuovo album di inediti in studio di Sting, quindicesima prova in studio sulla lunga distanza del già leader dei Police e primo materiale originale scritto e registrato in completa autonomia dal compositore e musicista britannico dai tempi di “57th & 9th” del 2016: a rivelarlo, al Los Angeles Times, è stato lo stesso artista, che ha specificato come il primo estratto dalla nuova pubblicazione, intitolato “If It’s Love”, sarà disponibile già a partire dal prossimo primo settembre.

Definito un insieme di composizioni pop “scritte in un anno di pandemia, di perdite personali, separazione, interruzione, lockdown e straordinario tumulto politico e sociale”, il disco è stato realizzato “in circostanze uniche”: “Ho registrato molto da remoto con Zoom, grazie alle moderne tecnologie di studio”, ha raccontato l’artista, “Credo che il tema del disco sia quello di costruire ponti per colmare separazioni. Stavo solo scrivendo canzoni, non ho iniziato con questo proposito, ma a un certo punto del processo creativo mi sono detto: è di questo che si tratta”.

Sting ha colto l’occasione per parlare di un tema che sta facendo molto discutere nel mondo della musica dal vivo: quello dei vaccini e delle posizioni espresse da artisti molto scettici - se non fermamente contrari - alle campagne di immunizzazione. “Al momento il mondo del live è in attesa. Tutti dovrebbero sentirsi al sicuro: pubblico, artista e addetti ai lavori. Sono molto favorevole ai vaccini, e non ha avuto dubbi nel vaccinarmi. Sono abbastanza grande da ricordarmi la poliomielite, e i bambini che abitavano nella mia via paralizzati da questa malattia che è stata debellata molto rapidamente proprio grazie ai vaccini”. Che ne pensa, Sting, delle posizioni molto scettiche di Van Morrison e Eric Clapton? “Tutti hanno diritto ad avere una propria opinione, ma credi sia pericoloso dire alle persone di non fidarsi nei vaccini? A che titolo lo si dice? Non credo che sia la scienza, a sostenerlo…”.