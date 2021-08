Wilco e Sleater-Kinney insieme sul palco a New York. Video.

Nelle ultime due settimane, Wilco e Sleater-Kinney sono stati in tour insieme in Nord America per recuperare le date programmate lo scorso anno e poi spostate in avanti nel tempo a causa del solito, maledetto, diffondersi della pandemia.

Ieri sera si sono esibiti, sotto una pioggia battente, a New York al Forest Hills Stadium situato nel Queens e, dopo alcuni ritardi legati all'uragano Henri – nella stessa serata le condizioni meteo hanno causato l'interruzione al Central Park dell'Homecoming Concert - gli Wilco sono riusciti a portare a termine il loro set, seppure più tardi del previsto.

Le Sleater-Kinney (come potete vedere nel video più sotto) si sono unite alla band di Jeff Tweedy durante la loro prima canzone "A Shot In The Arm", brano tratto dal loro terzo album pubblicato nel marzo 1999 "Summerteeth" (leggi qui la recensione).