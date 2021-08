New York: l'uragano Henri blocca l'Homecoming Concert. Video.

'We Love NYC: The Homecoming Concert', il concertone lungo un giorno che aveva come scopo quello di riportare la musica a New York non ha avuto il successo che meritava. A rompere le uova nel paniere alle 60.000 persone – tutte rigorosamente vaccinate – che hanno affollato il Central Park della città statunitense ha pensato l'uragano Henri che ha costretto gli organizzatori dell'evento a interrompere le esibizioni per salvaguardare la sicurezza di tutti.



Molti artisti, come riporta Consequence of Sound, tra questi Andrea Bocelli, Journey, LL Cool J, Santana, Earth Wind & Fire e Barry Manilow, sono riusciti ad esibirsi, ma gli headliner, che avrebbero guadagnato la via del palco in chiusura di giornata, Bruce Springsteen, Paul Simon, Patti Smith, Elvis Costello e i Killers si sono visti cancellare le loro performance.

A un certo punto della giornata è stato annunciato ai presenti quanto segue: “A causa dell'avvicinarsi del maltempo, tutte le persone dovrebbero muoversi rapidamente e con calma verso l'uscita più vicina e recarsi verso i propri veicoli e le aree protette al di fuori del luogo del festival. Per favore, guadagnate un riparo per la vostra sicurezza.”L'uragano Henri dovrebbe colpire la zona di New York nella giornata di oggi, domenica 22 agosto.