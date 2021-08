Salvini: ‘Il concerto di Salmo a Olbia? Non mi schiero, ma…’

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sul concerto tenuto da Salmo lo scorso venerdì, 13 agosto, che ha visto circa 4000 spettatori affollare il lungomare della città sarda senza rispettare le norme previste dal governo per gli spettacoli di musica dal vivo. Riguardo lo show che ha visto come protagonista il rapper di “Russell Crowe” - e che ha avuto non pochi strascichi polemici, sia da parte di colleghi di Maurizio Pisciottu - questo il nome all’anagrafe di Salmo - e dell’associazione dei promoter italiani Assomusica, l’ex vicepresidente del Consiglio - in visita oggi proprio a Olbia - ha dichiarato all’ADNKronos:

“Non mi schiero, però ha diritto al lavoro chi fa musica, spettacolo, e c'è anche il diritto al divertimento per i giovani (...) La situazione Covid in Sardegna è sotto controllo. Le zone rosse sono lontane e la stagione va avanti tranquillamente. Contiamo di vincere le elezioni a Olbia e festeggeremo con un concerto autorizzato”.

In attesa di eventuali ulteriori rilievi da parte delle autorità, la capitaneria di porto di Olbia ha comminato ai gestori della ruota panoramica sotto la quale è stato montato il palco dove si è tenuto il concerto una sanzione pari a mille euro per uso improprio dello spazio demaniale concesso dalla stessa autorità portuale. Nel frattempo la procura di Tempio Pausania è al lavoro per appurare eventuali responsabilità per quanto accaduto.