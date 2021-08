Salmo e il concerto a Olbia: arrivano le prime sanzioni

Arrivano le prime sanzioni per il concerto tenuto da Salmo lo scorso venerdì a Olbia di fronte a 4 mila persone che sotto la ruota panoramica della città hanno ballato e cantato con regole pre-pandemia. A pagare non è il rapper - ma la procura di Tempio Pausania ha lasciato intendere di aver aperto un'inchiesta per individuare i responsabili dello show - ma i gestori della stessa ruota panoramica. Che secondo alcuni quotidiani locali avrebbero ricevuto una sanzione da mille euro per l'uso improprio che avrebbero fatto dello spazio demaniale che la società gestisce su concessione dell'Autorità portuale della Sardegna.

"Tre giorni prima del live ho fatto piazzare sotto la ruota panoramica, nel centro di Olbia, un piccolo palco. I primi due giorni dovevano esibirsi vari artisti locali. Il terzo giorno toccava a me. Il tutto è stato organizzato sotto falso nome, ovviamente. Infatti nella locandina c’era scritto DJ Treeplo, non Salmo”: così, su Instagram, Salmo ha raccontato come è riuscito a organizzare il concerto. "Hai preso in giro la tua città e la tua isola", lo ha ammonito Fedez, tra i primi protagonisti del pop italiano a condannare sin da subito la mossa del collega, dando di fatto il via a un duro botta e risposta che è durato diversi giorni.