Ermal Meta annuncia la data del concerto gratuito in Albania

Dopo essersi visto costretto a rimandare lo show, Ermal Meta ha annunciato il giorno in cui terrà il concerto gratuito con cui avrebbe celebrato il trentennale della caduta del regime albanese.

Il cantautore, nato a Fier, in Albania, ma trasferitosi giovanissimo nel nostro Paese, dove risiede stabilmente dalla metà degli anni ‘90, avrebbe dovuto esibirsi all’Air Albania Stadium di Tirana lo scorso 26 luglio. Come comunicato oggi, 20 agosto, l’artista recupererà il live il prossimo 17 settembre.

Reduce dalla pubblicazione del singolo “Stelle cadenti”, uscito lo scorso 10 agosto e contenuto nell’ultimo album del musicista intitolato “Tribù urbana”, che include anche - tra le altre cose - il brano “Un milione di cose da dirti” presentato in gara alla settantunesima edizione di Sanremo, Ermal Meta ha scritto sui social:

“Come promesso abbiamo una nuova data. Dopo Taormina canteremo insieme anche sotto il cielo di Tirana. Il 17 settembre all’Air Albania Stadium costruiremo insieme un altro bellissimo ricordo”.

Come segnalato in un comunicato stampa, “per poter assistere al concerto gratuito è necessario registrarsi a questo link, a partire da martedì 25 agosto; posti disponibili fino ad esaurimento in base alle normative anti Covid-19 vigenti in Albania”.