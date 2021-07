Ermal Meta, spostato a settembre il concerto a Tirana

Slitta alla fine dell’estate il grande evento con il quale Ermal Meta avrebbe celebrato il trentennale della caduto del regime albanese: il cantautore di “Un milione di cose da dirti”, nato a Fier, in Albania, ma trasferitosi giovanissimo nel nostro Paese, dove risiede stabilmente dalla metà degli anni ‘90, avrebbe dovuto esibirsi all’Air Albania Stadium, a Tirana, il prossimo 26 luglio.

Come informa oggi, martedì 13 luglio, l’etichetta dell’artista, la Mescal, “L’Albania giocherà nei primi giorni di Settembre le qualificazioni per i Mondiali di Calcio 2022. Non essendoci la certezza che il manto erboso possa essere ripristinato dal 27 Luglio in poi, l’evento di Tirana con protagonista Ermal Meta, viene rimandato”.

Al momento una nuova data non è stata confermata.