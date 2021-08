I Rammstein per la colonna sonora del team tedesco alle Paralimpiadi: video

Archiviate lo scorso 8 agosto le Olimpiadi di Tokyo 2020, dalla prossima settimana prenderanno il via i Giochi Paralimpici, che si terranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021 sempre presso la capitale del Giappone. Per la sua partecipazione alla manifestazione sportiva la squadra paralimpica tedesca ha scelto la musica dei Rammstein come colonna sonora.

Till Lindemann e soci hanno ricambiato il favore pubblicando sul loro canale YouTube un trailer e una serie di video dedicati agli atleti del team tedesco che nelle prossime settimane saranno impegnati nelle Paralimpiadi di Tokyo.

Come tema ufficiale è stata scelta la canzone “Ich Will”, originariamente inclusa nell’album del 2001 della formazione berlinese, “Mutter”.

Nell’annunciare la loro collaborazione, in un post condiviso sui social i Rammstein hanno scritto: “Auguriamo il meglio alla squadra tedesca alle Paralimpiadi!”

Lo scorso marzo la band tedesca ha fatto sapere che il suo tour europeo, compresa la data italiana inizialmente programmata per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulata al 13 luglio 2021, è posticipato all’anno venturo. La formazione industrial metal - che, come confermato dal tastierista Flake Lorenz a margine di un’intervista rilasciata al web magazine Motor.de, durante il lockdown ha lavorato su un nuovo disco - si esibirà in concerto in Italia il 12 luglio 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino.