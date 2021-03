Rammstein: posticipato al 2022 il tour europeo (compresa la data italiana)

I Rammstein hanno fatto sapere che il tour europeo di Till Lindemann e soci, compresa la data italiana inizialmente programmata per il 13 luglio 2020 e successivamente rischedulata al 13 luglio 2021, è posticipato all’anno venturo a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

La band tedesca, che per colpa della pandemia già lo scorso anno si era vista costretta a rimandare i suoi concerti in programma in Europa, recupererà gli appuntamenti con i fan europei a partire dal 20 maggio 2022. La formazione industrial metal darà il via alla tournée europea con lo show di Liepzig e farà tappa in Italia il 12 luglio 2022 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come da comunicato stampa diffuso da Vertigo, i biglietti acquistati in precedenza rimarranno validi per la nuova data del 2022.

“A causa degli imprevisti e delle restrizioni dovute al Covid-19, i Rammstein sono costretti a posticipare nuovamente l’European Stadium Tour”, ha scritto il gruppo sui social: “La band e tutti coloro i quali sono coinvolti nel tour sono molto dispiaciuti a riguardo. Ma per mantenere la dimensione e garantire la qualità del nostro show non abbiamo molte altre scelte. Le date sono dunque spostate al 2022. Utilizzeremo l’estate per scrivere nuovi pezzi, ci vediamo nel 2022!”

Recentemente intervistato dal web magazine Motor.de, il tastierista dei Rammstein Flake Lorenz ha confermato che la band ha registrato un nuovo disco: “Il fatto di non poterci esibire ha aumentato la nostra creatività. Abbiamo avuto più tempo per pensare a nuovo materiale e meno distrazioni. Come risultato abbiamo registrato un nuovo disco che non avevamo pianificato”.