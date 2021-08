In morte di Gino Strada: Ligabue, Fedez e altri lo omaggiano sui social

A seguito della scomparsa di Gino Strada, venuto a mancare oggi - 13 agosto - all’età di 73 anni, tra i tanti che stanno condividendo sui social messaggi in onore del fondatore di Emergency ci sono anche le star del mondo dello spettacolo e della musica.

La notizia della morte di Strada, inizialmente data da fonti vicine alla famiglia secondo cui, ha appreso l'AGI, il medico e filantropo al momento del decesso si trovava in Normandia, è stata successivamente confermata dalla figlia Cecilia che in un post condiviso su Twitter ha scritto: “Amici, il mio papà GinoStrada non c'è più. Io vi abbraccio ma non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma”.

Tra gli artisti italiani che hanno affidata ai social il loro ultimo saluto a Gino Strada non mancano Luciano Ligabue e Piero Pelù. I due artisti, insieme a Jovanotti, hanno realizzato il singolo benefico “Il mio nome è mai più” (qui la storia del brano), originariamente pubblicato il 17 giugno 1999, per raccogliere fondi da destinare alle attività di Emergency in favore delle vittime di guerra e supportare le campagne dell’associazione in Afghanistan, Cambogia, Sierra Leone e nei paesi dell’ex Jugoslavia.

Il cantautore di Correggio ha pubblicato sui social un messaggio in cui si legge: “Ciao Gino. Tu sì che hai amato gli ultimi facendo tutto ciò che hai potuto per loro. Averti conosciuto è stata una rivelazione e una enorme lezione. Ora riposati. Mancherai al mondo”.

“Gino, amico mio, è solo grazie a te e Teresa se ho capito qualcosa del grande lavoro umanitario e sanitario che fanno le ONG serie nel mondo. È solo grazie a te e Emergency se ho capito qualcosa di quel grande disastro geo-politico-umanitario che è e che sarà l’Afghanistan”, ha scritto il leader dei Litfiba sui social condividendo una sua foto con Gino Strada. Ha aggiunto: “Solo grazie a te ho capito i disastri che produce l’industria bellica italiana nei conflitti mondiali. Grazie alla tua generosità conservo gelosamente un saz, antico strumento musicale a corde da voi sottratto alla furia distruttiva dei talebani”.

Gino, amico mio, è solo grazie a te e Teresa se ho capito qualcosa del grande lavoro umanitario e sanitario che fanno le ONG serie nel mondo . È solo grazie a te e Emergency se ho capito qualcosa di quel grande disastro geo-politico-umanitario che è e che sarà l’Afghanistan. pic.twitter.com/gOvyArBI5K — PIERO PELU (@PieroPelu) August 13, 2021

“Avremmo dovuto incontrarci a Settembre. Sarebbe stato un onore immenso stringerti la mano. Che dispiacere. Ciao Gino. Oggi l’Italia perde un grande uomo”, si legge, invece, nel tweet condiviso da Fedez.

Anche Loredana Bertè, Daniele Silvestri, Paola Turci, Ermal Meta e tanti altri hanno reso omaggio a Gino Strada sui social.

Credo che il modo migliore per onorare un filantropo come Gino Strada sia fare una donazione per la sua ONG EMERGENCY 🆘



👉 EMERGENCY Ong Onlus c/o Banca Etica, Filiale di Milano IBAN IT86P0501801600000013333331#ginostrada @emergency_ong pic.twitter.com/y7rYtX7TtG — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) August 13, 2021

Gino mio. Gino nostro. Gino di tutti. Gino degli indifesi, dei feriti, Gino in guerra contro ogni guerra, sempre.

Lasci un mondo che ti ha fatto incazzare quasi ogni giorno, eppure 'sto mondo di merda è un po’ meno di merda grazie a te... https://t.co/g4wt4r0jHL#ginostrada pic.twitter.com/1yI3zOPE5t — Daniele Silvestri (@daniesilvestri) August 13, 2021

Una perdita immensa, per tutti. Ti abbraccio amico mio. E se è vero che lassù ci si rivede tutti allora ci rivedremo m, prima o poi. Un bacio alla tua Teresa #GinoStrada — Paola Turci (@paolaturci) August 13, 2021