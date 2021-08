Ringo Starr, esce il nuovo EP ‘Change the world’: ecco il primo singolo

Ringo Starr ha annunciato l’uscita di un nuovo Ep che, intitolato “Change the world”, sarà pubblicato in digitale, in formato CD e su cassetta il prossimo 24 settembre. Come fatto sapere dall’ex Beatle in un post condiviso sui suoi canali social, il 19 novembre uscirà anche la versione in vinile del disco.

Come i brani inclusi in "Zoom in”, pubblicato dall’81enne artista britannico lo scorso 19 marzo, le quattro canzoni contenute nella prossima pubblicazione di Ringo Starr sono state registrate presso il suo studio di casa. Un comunicato stampa, ripreso da Ultimate Classic Rock, ha inoltre riferito che il nuovo disco del musicista conta della partecipazione di “frequenti e nuovi collaboratori, che danno vita a canzoni che abbracciano il pop, il country, il reggae e il rock and roll”.

"Che benedizione è stata durante quest'anno avere uno studio qui a casa ed essere in grado di collaborare con tanti grandi musicisti, alcuni con cui ho lavorato in passato e alcuni nuovi amici", ha dichiarato il già batterista del quartetto di Liverpool nella nota stampa.

“Change the world” è anticipato dal singolo “Let’s change the world”, scritto da Joseph Williams e Steve Lukather dei Toto, pubblicato oggi - 13 agosto - e disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito.

Oltre alla collaborazione con Williams e Lukather, il nuovo Ep di Ringo Starr includerà la traccia “Coming undone” con Linda Perry e Trombone Shorty, il pezzo “Just that way”, scritto dall’ex Beatle con Bruce Sugar, e la cover “Rock around the clock” con Joe Walsh degli Eagles.