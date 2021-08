Eric Clapton, ascolta gli ultimi due singoli dalla Anniversary Deluxe Edition del suo primo album solista

Hanno raggiunto le principali piattaforme digitali gli ultimi due singoli estratti dalla Anniversary Deluxe Edition di “Eric Clapton” , il primo album da solista della leggenda britannica del blues che il prossimo 27 agosto tornerà nei negozi in versione ampliate per celebrare il cinquantennale dalla pubblicazione: gli brani ultimi due brani estratti dalla nuova uscita sono “I’ve Told You For The Last Time (Olympic Studio Version)” e l’inedito “Bottle of Red Wine (Eric Clapton mix)”.

Questi, di seguito, i brani che hanno anticipato presso il pubblico l’uscita dall’annuncio a oggi:

La nuova versione dell’album sarà resa disponibile in versione digitale e come box set di 4CD e LP (con vinile 180g standard black).

Nelle scorse settimane il già chitarrista di Yardbirds e Cream - atteso in Italia per i prossimi 18 e 20 maggio, rispettivamente al Forum di Assago, a Milano, e alla Unipol Arena di Bologna - ha fatto parlare di sé più che per ragioni musicali per la sua presa di posizione in merito alle misure sanitarie che le venue presso le quali suonerà adotteranno in occasione dei suoi spettacoli: dopo aver rivelato - in principio non pubblicamente - di aver accusato pesanti effetti collaterali dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca, l’artista ha fatto sapere di voler cancellare le esibizioni presso location che prevedano l’ammissione al concerto previa presentazione di un certificato di immunizzazione. “Non mi esibirò in venue che fanno discriminazioni sul pubblico”, fece sapere in una nota Clapton: “Se non sarà prevista la partecipazione di tutti, indistintamente, mi riservo il diritto di annullare lo spettacolo”. A titolo puramente informativo, l’obbligo di Green Pass per l’accesso a eventi pubblici in Italia resterà valido fino a che non sarà decretata la fine dello stato di emergenza legato alla crisi sanitaria, la cui scadenza - salvo proroghe - al momento è fissata per il prossimo 31 dicembre.