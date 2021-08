Quando i Beatles suonarono a Roma nel 1965: guarda questo raro video

Nel 1965 i Beatles arrivarono nel nostro Paese per la loro prima e unica tournée italiana, che fece tappa a Milano, Genova e a Roma. Giunto nella capitale il quartetto di Liverpool andò in scena presso il Teatro Adriano per quattro show, due ebbero luogo il 27 giugno e due il giorno successivo.

Di uno dei due concerti romani tenuti dai Beatles il 27 giugno 1965 è stato recentemente pubblicato un raro video restaurato, reso disponibile sul canale YouTube Videoteca Michele Patucca.

Il filmato in questione, privo di audio originale dello show, presenta le riprese effettuate da Mario Cenci ed è frutto del restauro effettuato da Michele Patucca partendo dalla pellicola originale.

Come segnalato nella didascalia della clip riportata più sopra, sul canale YouTube di Adam Bound è stata pubblicata un’altra versione del video, frutto della sincronizzazione delle riprese video di Mario Cenci relative al concerto tenuto dai Beatles la sera del 27 luglio 1965 con l’audio dello show andato in scena, invece, nel pomeriggio dello stesso giorno.

Nel video più sotto si può ascoltare l’esecuzione di alcuni estratti dei brani “Can’t buy me love”, “Baby’s in black”, “I wanna be your man” e “A hard day’s night”.