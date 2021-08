Dopo le dichiarazioni omofobe di DaBaby al Rolling Loud di Miami, il Lollapalooza ha annunciato che il suo concerto in programma al festival di Chicago è stato cancellato. Il rapper, il cui vero nome è Jonathan Lyndale Kirk, aveva dichiarato alla folla: "Se non ti sei presentato oggi con l'HIV, l'AIDS... accendi il cellulare... Ragazzi, se non state succhiando il cazzo nel parcheggio, accendete il cellulare". Madonna ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al 29enne musicista di Cleveland a mezzo social network: "Se fai commenti odiosi sulla comunità LGBTQ+ sull'AIDS, meglio conoscere i fatti.

Tra quanti hanno criticato DaBaby per i suoi commenti Elton John che attraverso Instagram ha condannato le sue dichiarazioni dicendo che "alimentano lo stigma e la discriminazione". Mentre Dua Lipa, che ha collaborato con DaBaby a un remix della sua canzone "Levitating", si è detta "sorpresa e inorridita" da questi commenti.