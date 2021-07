Foo Fighters / Dee Gees: ascolta tutte le cover dei Bee Gees

Come già abbiamo riferito, i Foo Fighters si sono reincarnati, per l'ultima loro pubblicazione discografica, in una cover band dei Bee Gees. Il disco, "Hail Satin", include, oltre a cinque canzoni estratte dall’ultimo album dei Foo Fighters, “Medicine at midnight”, uscito il 5 febbraio 2021, anche quattro cover dei Bee Gees del periodo "disco" della band australiana e una di Andy Gibb, "Shadow dancing".

Qui tutte le reinterpretazioni:

"You should be dancing"



"Night fever"



"Tragedy"



"More than a woman"



"Shadow dancing"