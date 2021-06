Date il benvenuto alla nuova band alter ego dei Foo Fighters: i Dee Gees

Il prossimo 17 luglio si terrà la seconda delle due giornate dell’edizione 2021 del Record Store Day, la manifestazione dedicata ai negozi di dischi indipendenti che ha preso il via lo scorso 12 giugno. In occasione del secondo "drop", la seconda tornata di uscite, vedrà la luce un nuovo album dei Foo Fighters, che sarà però pubblicato sotto il nome di una nuova band: i Dee Gees.

L’album, distribuito come il disco d’esordio della band alter ego della formazione di Dave Grohl e intitolato “Hail Satin”, è stato registrato presso lo Studio 606 West di Northridge, Los Angeles, quartier generale del gruppo.

Come segnalato da Pitchfork, il lato A del disco includerà quattro cover di brani dei Bee Gees e una reinterpretazione di “Shadow Dancing” di Andy Gibb. Il lato B di “Hail Satin”, invece, conterrà le versioni dal vivo di cinque canzoni estratte. dall’ultimo album dei Foo Fighters, “Medicine at midnight”, uscito lo 5 febbraio.

Lo scorso febbraio Dave Grohl e soci, ospiti di "Sofa Session", condotto da Jo Wiley su BBC Radio2, oltre a suonare alcune tracce della loro più recente prova sulla lunga distanza, hanno proposto una cover di "You should be dancing”, brano originariamente incluso all'interno dell'album "Children of the World" dei fratelli Gibb del 1976, che ritroviamo come prima traccia del nuovo progetto in uscita il prossimo luglio.

Ecco la tracklist di "Hail Satin":

01 You Should Be Dancing

02 Night Fever

03 Tragedy

04 Shadow Dancing

05 More Than a Woman

06 Making a Fire

07 Shame Shame

08 Waiting on a War

09 No Son of Mine

10 Cloudspotter