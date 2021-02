Foo Fighters: Dave Grohl imita in falsetto i Bee Gees, in questa cover

I Foo Fighters ci credono davvero nella "svolta" dance alla base del concept dell'ultimo album di inediti di Dave Grohl e soci, "Medicine at midnight". Il "Let's dance" dei Foo Fighters, lo ha definito più volte il leader della band, tracciando un paragone tra "Medicine at midnight" e l'album che nell''83 vide il fu Duca Bianco indossare i panni di mattatore da sale da ballo, complice lo zampino di Nile Rodgers degli Chic, al suo fianco in quel disco in cui convivevano new wave, dance pop, funk e rock.

Ospiti di "Sofa Session", condotto da Jo Wiley su BBC Radio2, i Foo Fighters hanno suonato alcune tracce di "Medicine at midnight" e una sorpresa per i fan e per gli amanti del genere: una cover di "You should be dancing", un classico da "febbre del sabato sera", brano originariamente incluso all'interno dell'album "Children of the World" dei fratelli Gibb, spedito nei negozi nel 1976. La canzone fu effettivamente utilizzata l'anno successivo nella colonna sonora - considerata un cult della musica disco - del film diretto da John Badham con protagonisti John Travolta e Karen Lynn Gorney.

A proposito della cover, Dave Grohl ha raccontato:

"Siamo andati in studio ogni giorno e abbiamo filmato e registrato varie cose. Avevamo una lista di cose da fare e tra queste anche l'incisione di una cover per questo programma. Mentre stavamo pensando a cosa fare, qualcuno arrivò e disse: 'Hey, avete visto il documentario sui Bee Gees?'. Ero l'unico a non averlo visto. Così ho detto: 'Perché non facciamo un pezzo dei Bee Gees?'. 'E come lo vuoi fare?'. 'Beh - ho risposto io - facciamolo proprio come i Bee Gees".

Nel brano Dave Grohl canta addirittura in falsetto: puro stile Bee Gees.