Little Steven per i Soprano si è ispirato alla sua amicizia con Bruce Springsteen

Il chitarrista della E Street Band Steven Van Zandt conversando con il quotidiano britannico The Times ha rivelato come per la sua interpretazione del mafioso Silvio Dante nella serie televisiva 'I Soprano', che aveva quale protagonista l'attore James Gandolfini nella parte del Boss Tony Soprano, si è ispirato alla sua relazione con Bruce Springsteen.



Queste le parole usate dal 70enne musicista di origine italiana per descrivere il suo rapporto con il Boss del New Jersey: "Avrei potuto certamente attingere alla mia relazione con Bruce.

Parte dell'obbligo di essere un migliore amico è che a volte devi portare le cattive notizie, esprimere un'opinione che non gli piacerà. Con il successo che ha avuto Bruce negli anni Ottanta, non puoi fare a meno di perdere la prospettiva. Inizi a pensare di essere un genio, la cosa più grande del mondo, e chi discuterà più con te? L'atteggiamento mentale è: hai appena venduto 20 milioni di album? Io ero l'unico a non essere intimorito da Bruce, quindi potevo dirgli quello che pensavo".



Per fare un esempio, Steven una volta chiamò Bruce Springsteen e gli disse di ripensare alla canzone "Ain't Got You", primo brano della tracklist dell'album del 1987 "Tunnel of Love" (leggi qui la recensione), in cui il Boss si vanta del suo successo mentre dice che tutto ciò che desidera è l'amore. Racconta così Little Steven: "A quel tempo eravamo stati separati per un po' e lui stava provando ad adattarsi ad essere un ragazzo ridicolmente di successo, dopo essere venuto dal nulla. Stava cercando di essere onesto riguardo alla sua situazione in quella canzone, ma a volte non puoi essere troppo onesto. Il talento di Bruce è spiegare alle persone la loro vita e fornire una prospettiva a chi ascolta. Dovevo dirgli: a nessuno importa della tua vita. Nessuno vuole sentire quanto sei ricco."

Allo stesso modo Steve pensa di aiutare a tenere Bruce Springsteen con i piedi per terra quando sono sul palco con il resto della E Street Band. "Finché sono sul palco accanto a Bruce e ai ragazzi, siamo una band. Siamo in giro da molto tempo e la chimica della band è una cosa miracolosa che non dovrebbe mai essere data per scontata. Inoltre, penso che a Bruce piaccia avere qualcuno del vecchio quartiere. Lo tiene con i piedi per terra."