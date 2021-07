James Blake, a settembre il nuovo album. Ascolta "Say you will"

Il cantante, cantautore, musicista e produttore britannico ha annunciato il suo nuovo album, “Friends That Break Your Heart”, in uscita il 10 settembre 2021.

Blake ha presentato il suo primo singolo “Say What You Will” alla trasmissione di Annie Mac “Hottest Record in the World” della BBC Radio 1. Contemporaneamente è stato pubblicato anche il video ufficiale del brano con protagonista Finneas al fianco di James Blake.

James Blake:

“La canzone parla del trovare pace con chi si è in qualsiasi momento della tua vita ti trovi, indipendentemente da quanto meglio gli altri sembrino fare. Il confronto davvero ti porta via la gioia”.

“Friends That Break Your Heart”, che l'autore definisce un "concept album", esce a tre anni di distanza dal precedente "Assume form"" e segue la pubblicazione dell’EP “Covers”, una raccolta di cover dei brani preferiti di Blake, incluso “Godspeed” di Frank Ocean.

Ecco la tracklist dell'album



1. Famous Last Words

2. Life Is Not The Same

3. Coming Back (feat. SZA)

4. Funeral

5. Frozen (feat. JID & SwaVay)

6. I’m So Blessed You’re Mine

7. Foot Forward

8. Show Me (feat. Monica Martin)

9. Say What You Will

10. Lost Angel Nights

11. Friends That Break Your Heart

12. If I’m Insecure