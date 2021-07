Prince: ascolta qui l'inedita "Hot summer", registrata nel 2010

Ancora un'altra anticipazione di "Welcome 2 America", il primo album postumo di Prince composto da soli brani inediti, che arriverà nei negozi il prossimo 30 luglio.

Prince lo registrò nel 2010 tra le pareti di Paisley Park, il suo studio di registrazione, ma poi non lo pubblicò: il disco rimase chiuso nei suoi cassetti. A decidere di pubblicare finalmente l'album sono stati i suoi eredi. Il nuovo singolo estratto da "Welcome 2 America" è "Hot summer". Per la sua pubblicazione, gli eredi hanno scelto un'operazione bizzarra: l'hanno pubblicata prima su TikTok, il popolare social network cinese, dove i ragazzini si divertono a pubblicare clip in cui realizzano balletti sulle note delle hit del momento, e poi l'hanno rilasciata ufficialmente sulle piattaforme. Chissà se il .folletto di Minneapolis avrebbe apprezzato la mossa, lui che era notoriamente schivo, ai limiti della paranoia. Ecco il brano:

"Welcome 2 America" arriva a poco più di cinque anni dalla scomparsa di Prince, avvenuta il 21 aprile del 2016: il musicista aveva solamente 57 anni. Qui tutti i dettagli dell'album.