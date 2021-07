Zucchero all'Arena di Verona in settembre - del 2021

Il 24 e 25 settembre - la seconda data è quella del suo compleanno numero 66 - Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà sul palco dell’Arena di Verona per due concerti evento.

Zucchero presenterà il nuovo album “Inacustico D.O.C. & more” (qui la recensione di Rockol) contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Con lui sul Palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson.

I biglietti per i due appuntamenti esclusivi in Arena sono disponibili a partire da oggi su www.ticketone e www.vivaticket.it.

Per i concerti del 24 e 25 settembre 2021 all’Arena di Verona è consentito come forma di pagamento l’uso dei voucher emessi in seguito al posticipo dei 14 concerti del “D.O.C. Tour” di Zucchero in Arena, ora previsti per il 2022.

La capienza dell’Arena di Verona per queste date è limitata a cinquemila posti a data.