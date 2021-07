Ron Wood e Rod Stewart, nuova musica con i Faces

Ron Wood ha reso noto di essere al lavoro su nuove canzoni con i suoi ex colleghi negli Yes, Rod Stewart e Kenney Jones.

Dopo l'uscita del quarto e ultimo album dei Faces, "Ooh la la" (1973), ci sono già stati tentativi di riattivare i Faces. Già nel 2008 Wood e Stewart avevanos scritto canzoni insieme. I tre superstiti della band (Ronnie Lane è morto nel 1997, Ian McLagan nel 2014) si sono esibiti insieme in piccole ocasioni nel 2015 e nel 2019, e l'ano scorso hanno suonato insieme "Stay with me" ai Brit Awards.

Wood, che sta combattendo una battaglia contro il cancro, ha anche annunciato di essere al lavoro su un album-tributo al leggendario bluesman Jimmy Reed, per il quale collaborerà con il chitarrista Mick Taylor.