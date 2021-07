Billy Bragg annuncia il nuovo album. Ascolta il primo singolo

Billy Bragg ha annunciato il suo nuovo album, intitolato "The Million Things That Never Happened". Il disco, il primo contenente materiale inedito del 63enne cantautore inglese in quattro anni – ovvero dall’uscita di “Bridges Not Walls” del 2017 – arriverà sui mercati il prossimo 8 ottobre.

L’album, prodotto da Romeo Stodart insieme a Dave Izumi e realizzato presso gli Echo Zoo Studios di Eastbourne, Inghilterra, è anticipato dal singolo “I Will Be Your Shield”, disponibile all’ascolto nel video riportato più avanti.

A proposito della canzone Billy Bragg in un comunicato stampa ha detto:

“Per me questo è il cuore e l'anima dell'album. Sono giunto alla conclusione che l'empatia è la valuta della musica, che il nostro lavoro come cantautori è quello di aiutare le persone a fare i conti con i propri sentimenti offrendo loro esempi di come altri potrebbero aver affrontato una situazione simile a quella in cui gli ascoltatori trovano loro stessi. Dopo quello che abbiamo passato tutti, l'idea di essere uno scudo, fisicamente, emotivamente, psicologicamente, risuona davvero”.

Del primo brano estratto dalla prossima prova sulla lunga distanza di Bragg, è stata realizzata anche una versione dal vivo. È possibile ascoltare un estratto nel trailer del disco proposto di seguito.

Ecco la tracklist e la copertina di “The Million Things That Never Happened”, composto da 12 tracce scritte interamente da Billy Bragg, eccetto il pezzo “Ten Mysterious Photos That Can’t Be Explained”, scritto insieme al figlio Jack Valero.

1. Should Have Seen It Coming

2. Mid-Century Modern

3. Lonesome Ocean

4. Good Days and Bad Days

5. Freedom Doesn’t Come for Free

6. Reflections on the Mirth of Creativity

7. The Million Things That Never Happened

8. The Buck Doesn’t Stop Here No More

9.

I Believe in You.

10. Pass It On

11. I Will Be Your Shield

12. Ten Mysterious Photos That Can’t Be Explained