Gianni Morandi: tutti i riferimenti del video di "L'allegria" (con Valentino Rossi). GUARDA

Gianni Morandi e Jovanotti hanno pubblicato il videoclip ufficiale de "L'allegria", il singolo scritto dalla voce di "A te", rimasto per qualche mese in un cassetto e poi tirato fuori questa primavera e affidato alla voce di Gianni Morandi, tornato sulle scene dopo il brutto incidente che gli ha causato diverse ustioni.

Il video della canzone, che vede la partecipazione anche di Valentino Rossi, è pieno zeppo di riferimenti: "West Side Story", Kusturica, ma anche "Paris Texas", "Nashville", certi western tedeschi degli Anni '70, Bud Spencer e Terence Hill, tra motociclisti che si scatenano e arzilli anziani che ballano sotto il palco dove si esibisce il .cantante di Monghidoro, giacca rosa, mentre Jovanotti lo guarda da dietro, orgoglioso dell'operazione. La clip è stata girata nel VR46 Motor Ranch di Tavullia, il ranch privato di Rossi.

E proprio di Jovanotti è l'idea del concept del video, che ha preso corpo grazie alla disponibilità del campione di MotoGP. Il cantautore racconta:

"Questi ragazzi sono colonne portanti del castello del mio entusiasmo. Valentino Rossi e Gianni Morandi, a volte mi capita nella vita quando sono a un bivio importante di pensare “cosa farebbe Vale? che direzione prenderebbe Morandi?”. Ecco, sono presenze importanti per me e lo sarebbero anche se non li conoscessi di persona, pensate un po’ che meraviglia poter dire di essere loro amico. Quando ho chiamato Vale per chiedergli di poter girare il video al VR 46 Motor Ranch mi ha detto dimmi il giorno così mi faccio trovare. Gianni e Valentino non si erano mai incontrati di persona ma sono figli della stessa Italia, quella bella, quella che anche nei passaggi più impegnativi conosce la forza di un sorriso, quella che non molla mai".

I danzatori sono le coppie di ballerini del Summer Jamboree di Senigallia. I motociclisti sono proprio quelli della VR46 Riders Academy: Pecco Bagnaia, marco Bezzecchi e Stefano Manzi. E con loro ci sono anche Marco Belli ed Elisa Galvagno, la pilota toscana diciottenne che sta per partire per il mondiale di motocross. La regia del video è di Michele Maikid Lugaresi, storico collaboratore di Jovanotti, regista del film "Oh, vita! Making an album", ma anche curatore di tutte le immagini del "Jova Beach Party".