I Metallica riletti dai Biffy Clyro: ecco la loro versione di ‘Holier Than Thou’

Dopo l’annuncio della riedizione dell’eponimo album dei Metallica del 1991 - passato agli annali come “Black Album” – e di "The Metallica Blacklist", progetto-tributo con 53 brani reinterpretati da numerosi artisti diversi di ogni genere ed epoca, James Hetfield e soci continuano ad offrire ai fan anticipazioni per ingannare l’attesa in vista dell’uscita delle pubblicazioni per il trentennale del disco, in arrivo sui mercati il prossimo 10 settembre.

Da oggi, 7 luglio, sono disponibili due nuove versioni di “Holier Than Thou”, una interpretata dai Biffy Clyro e l’altra dagli Off!. Entrambe le tracce sono estratte dal disco tributo “The Metallica Blacklist”. Precedentemente erano state rese disponibili una versione della celeberrima “Nothing Else Matters”, interpretata coralmente da Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e una di “Sad but true” di St. Vincent.

Sempre oggi la band statunitense ha reso disponibile la versione di prova di “Holier Than Thou” che, registrata durante le prove di pre-produzione, sarà inclusa nel CD "Pre-Production Rehearsals" contenuto nel box set deluxe della ristampa del "Black Album".

Come si legge nella didascalia che accompagna il video riportato di seguito, la traccia è stata registrata presso i Bayview Studios di Richmond, California, il 4 ottobre 1990.

Ecco la versione di “Holier Than Thou”, originariamente inclusa nell’album “Metallica” del 1991.